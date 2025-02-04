Юрист Хаминский сообщил о новом порядке выдачи свидетельств о наследстве в РФ

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Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский напомнил в беседе с РИА Новости об изменении с 5 февраля порядка выдачи нотариусами свидетельств о праве на наследство в РФ.

По его словам, теперь нотариус должен будет запросить информацию о смерти наследодателя через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Также он сможет на этом ресурсе проверить наличие родственных связей.

Проверка через данную систему не понадобится лишь в том случае, если нотариусу передадут документы, подтверждающие факт госрегистрации смерти наследодателя. При этом они должны быть составлены за границей с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств, уточнил юрист.

Как утверждает Хаминский, новый порядок выдачи свидетельств о праве на наследство позволит упростить процесс подтверждения родства умершего с наследниками, а также уменьшит количество судебных споров. Кроме того, это поможет устранить ситуации, когда мошенники с помощью поддельных документов смогут вступить в наследство.

Юрист также отметил, что получение данных из ЗАГСов поможет нотариусам упростить процедуру уведомления родных об открытии наследства.

Ранее депутат ГД Иван Сухарев предложил освободить студентов и военнослужащих срочной службы от уплаты пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство. Такое обращение он направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова. Со слов парламентария, указанные категории лиц, как правило, не осуществляют трудовую деятельность, а значит, не способны оплатить налог на имущество по наследству.

