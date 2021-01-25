Умер стилист Аллы Пугачевой Александр Шевчук

Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

Умер эксперт моды и звездный стилист Александр Шевчук, сообщает "Экспресс газета".

О смерти стилиста, которому недавно исполнилось 54 года, сообщила певица Лайма Вайкуле. Она опубликовала совместное с ним фото, но причину смерти раскрывать не стала.

"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться", – написала артистка.

Александр Шевчук работал со многими знаменитостями, в том числе с Аллой Пугачевой. Среди его клиентов также были Лариса Долина, Земфира, Валерий Меладзе, Людмила Гурченко, Филипп Киркоров и другие.