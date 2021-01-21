Умерла французская актриса Натали Делон

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Французская актриса и режиссер Натали Делон, бывшая супруга актера Алена Делона, умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщил ее сын.

"Покойся с миром, мама", – написал Антони Делон в своем Instagram.

Причины смерти актрисы он не уточнил.

Натали и Ален были в браке с 1964 по 1968 год, благодаря мужу актриса пришла в кинематограф. Натали Делон известна своими ролями в нескольких десятках картин, среди которых лента Жана-Пьера Мельвиля "Самурай" (1967), где она сыграла вместе с Аленом Делоном, а также фильмы "Армия теней" (1969), "Когда пробьет восемь склянок" (1971) и другие.