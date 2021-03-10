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Культура

11:47

Умер актер Николай Сморчков

утраты культура

Фото: кадр из сериала "Своя земля"; режиссер – Сергей Раевский; производство –3 "Щука"

На 91-м году ушел из жизни советский и российский актер Николай Сморчков, сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на сайт Союза кинематографистов РФ.

Уточняется, что артист скончался от коронавируса.

"Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами", – говорится в сообщении.

Николай Сморчков родился в 1930 году. Свою первую роль он сыграл во время учебы во ВГИКе. Работал в театре Киноактера. На его счету более 200 ролей. В кино он играл в картинах "Мы вас любим", "Летят журавли", "Война и мир" и других.

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