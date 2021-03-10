Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова

Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в столичной больнице в возрасте 95 лет. Об этом заявила РИА Новости бывший администратор актрисы Галина Горбенко.
В конце февраля Лядова была доставлена в больницу с COVID-19.
Людмила Алексеевна Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. Ее отец был оперным певцом и скрипачом, а мать трудилась хормейстером. Лядова была пианисткой, певицей, композитором. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Она выступала на эстраде с 1946 по 1951 год. Выступления были в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой.
В годы Великой Отечественной войны Лядова вместе с матерью выступала в составе концертных бригад на заводах и в воинских частях. В 1951 году исполнительницу приняли в Союз композиторов СССР, после чего она переехала в Москву. Людмила Лядова – автор музыки к более чем к 800 песням.
В 1976 году удостоилась звания "Заслуженный деятель искусств РСФСР". Стала обладателем звания "Народная артистка РСФСР" в 1984 году. Людмила Лядова имеет и другие почетные награды, среди которых "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.
Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову госпитализировали с коронавирусом
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: