Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова

Фото: РИА Новости/Галина Кмит

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в столичной больнице в возрасте 95 лет. Об этом заявила РИА Новости бывший администратор актрисы Галина Горбенко.

В конце февраля Лядова была доставлена в больницу с COVID-19.

Людмила Алексеевна Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. Ее отец был оперным певцом и скрипачом, а мать трудилась хормейстером. Лядова была пианисткой, певицей, композитором. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Она выступала на эстраде с 1946 по 1951 год. Выступления были в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой.

В годы Великой Отечественной войны Лядова вместе с матерью выступала в составе концертных бригад на заводах и в воинских частях. В 1951 году исполнительницу приняли в Союз композиторов СССР, после чего она переехала в Москву. Людмила Лядова – автор музыки к более чем к 800 песням.

В 1976 году удостоилась звания "Заслуженный деятель искусств РСФСР". Стала обладателем звания "Народная артистка РСФСР" в 1984 году. Людмила Лядова имеет и другие почетные награды, среди которых "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.