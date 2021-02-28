Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову перевели в реанимацию

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову, которая находится на лечении в больнице в связи с заражением COVID-19, перевели в реанимацию после ухудшения состояния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга семьи Виктора Дворовенко.

"Состояние Людмилы Алексеевны вчера ухудшилось, началось кислородное голодание. Врачи приняли решение перевести ее в реанимационное отделение", – рассказал Дворовенко.

Он отметил, что в настоящее время состояние Лядовой стабильное.

"Она поела, много шутит. Ей показали публикации в СМИ, рада, что ее помнят, Людмилу Алексеевну это очень поддерживает. Полагаю, все будет хорошо", – добавил мужчина.

Композитор, пианистка и певица Людмила Лядова была накануне госпитализирована с коронавирусом. По словам представителя артистки, поражение ее легких составляет 75 процентов, болезнь протекает тяжело. Уточняется, что Лядовой 95 лет.