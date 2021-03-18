Умер актер МХАТ имени Горького Виктор Конашенков

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Актер Виктор Конашенков скончался в возрасте 68 лет, сообщает пресс-служба МХАТ имени Горького.

Артист ушел из жизни 17 марта. Причины его смерти не называются.

Виктор Конашенков окончил ГИТИС в 1976 году. Сперва он служил в Волгоградском драматическом театре имени Горького, Московском драматическом театре "Сопричастность", Московском театре "Мир искусства", а с 2009 года стал актером МХАТ имени Горького.

Артист играл в таких постановках, как "Контрольный выстрел", "Униженные и оскорбленные", "На дне", "Мастер и Маргарита", "Деньги для Мари", "Ромео и Джульетта" и других.