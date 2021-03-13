Умер зампред комитета Совета Федерации Пономарев

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В возрасте 67 лет скончался сенатор от Тюменской области, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаил Пономарев. Об этом сообщает РБК.

Информацию о смерти политика, по данным издания, подтвердил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. "Причина смерти – остановка сердца", – уточнил один из собеседников.

Тимченко также назвал в качестве причины смерти сенатора СФ остановку сердца.

Михаил Николаевич Пономарев родился 1 января 1954 года. Занимался политикой. Был представителем от представительного органа государственной власти Тюменской области в Совете Федерации ФС РФ с 2016 года.