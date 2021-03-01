Скончался первый глава МИД Украины Анатолий Зленко

Фото: ТАСС/Сергей Величкин и Владимир Родионов

Первый глава министерства иностранных дел Украины Анатолий Зленко умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

О смерти дипломата сообщил бывший замглавы украинского МИД Константин Елисеев.

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко <...> Искренние соболезнования семье Зленко", – заявил Елисеев.

Анатолий Зленко родился в 1938 году в Киевской области. С 1967 года он находился на дипломатической службе. В 1990 году возглавил дипломатическое ведомство Украины и сохранил свой пост после провозглашения независимости страны. В 1994 году ушел в отставку, а в 2000 году вернулся на пост главы МИД до 2003 года. В 2004–2005 годах Зленко был представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека.