Путин присвоил воинские и специальные звания в преддверии 23 Февраля

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских и специальных званий в связи с приближающимся празднованием Дня защитника Отечества. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Воинское звание генерал-полковника было присвоено командующему группировкой войск ВС РФ в Сирии Сергею Юрьевичу Кузовлеву. Руководитель департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Андрей Петрович Вернигора и командующий Каспийской флотилией Сергей Михайлович Пинчук получили звания вице-адмиралов. Кроме того, специальное звание генерал-полковника полиции присвоено замминистру МВД Виталию Дмитриевичу Шулике.
В документе отдельно отмечается, что заместитель руководителя ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу Дмитрий Анатольевич Иванов получил специальное звание генерал-майора юстиции.
Новые звания также были присвоены ряду сотрудников и военнослужащих Вооруженных сил РФ, Нацгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных органов и МЧС.
Ранее Путин посмертно наградил орденами Мужества троих пожарных, которые погибли при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.
1 февраля Путин подписал распоряжение о награждении медицинских работников за борьбу с пандемией коронавируса. Одной из награжденных стала помощница министра здравоохранения России Оксана Гусева. Она была удостоена Почетной грамоты президента РФ.
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