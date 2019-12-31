Вовк, Жилин и Николаев удостоены званий "Народный артист"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Телеведущей Ангелине Вовк, пианисту Сергею Жилину и композитору Игорю Николаеву присвоены почетные звания "Народный артист РФ". Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

За большой вклад в научно-педагогическую деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов орденом Александра Невского награжден ректор РАНХиГС Владимира Мау.

Ордена Дружбы за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничество между народами удостоены граждане Франции ~ почетный постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк и сопредседатель Генсовета Международного союза неправительственных организаций "Ассамблеи народов Евразии" Бернар Лозе.

Орден Почета за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получил гендиректор Специального летного отряда "Россия" Константин Терещенко.

За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу орденом Почета награжден чрезвычайный и полномочный посол РФ в Венесуэле, Гаити и Доминиканской Республике Владимир Заемский.

Экс-директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин также награжден орденом Почета за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, многолетнюю добросовестную работу.

Ранее Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы группе жителей столицы. В частности, Орденом Александра Невского награждена президент Фонда изучения исторической перспективы Наталия Нарочницкая.

Также Орденом Александра Невского награжден председатель Совета ветеранов инженерных войск России, советник председателя Межрегиональной общественной организации "Ветераны боевых действий инженерных войск" Николай Топилин.