Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы группе жителей столицы.

В частности, Орденом Александра Невского награждена президент Фонда изучения исторической перспективы Наталия Нарочницкая. Ее отметили за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Также Орденом Александра Невского награжден председатель Совета ветеранов инженерных войск России, советник председателя Межрегиональной общественной организации "Ветераны боевых действий инженерных войск" Николай Топилин. Орден он получил за заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Член совета Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира Геннадий Дюмин награжден Орденом Почета за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

Алексей Ноздрин (Схиархимандрит Илий) награжден таким же орденом за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами.

Орденом Дружбы награждена председатель Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Галина Меркулова. Ее наградили за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Директор Военно-патриотического центра "Вымпел" Святослав Омельченко награжден Орденом Дружбы за заслуги в организации и проведении Всероссийской акции "Бессмертный полк".

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом "Родительская слава" мэр наградил Ксению и Бориса Копцевых. Медаль ордена "Родительская слава" получили Анна и Сергей Ильины, Юлия и Игорь Щербаневы.

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоен президент Российской общественной академии голоса Лев Рудин. Его отметили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден руководитель проекта ООО "ИГС ГРУПП" Давид Лежава за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу.

За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, медалью "За спасение погибавших" отмечен Алексей Сорокин, мастер строительных и монтажных работ Московской территориальной фирмы "МОСТООТРЯД-4" – филиала ПАО "МОСТОТРЕСТ".

Помимо этого, группе москвичей присвоили почетные звания "Заслуженный врач Российской Федерации" и "Заслуженный строитель Российской Федерации". Заслуги москвичей были отмечены также благодарностью и Почетной грамотой президента России.

В соответствии с Положением о государственных наградах РФ мэр Москвы вручает их от имени и по поручению президента страны.

Некоторые жители столицы получили награды города Москвы. Так, за большой вклад в развитие строительной отрасли, многолетнюю плодотворную работу на благо города и его жителей знаком отличия "За заслуги перед Москвой" награжден Алексей Науменко, вице-президент АО "Группа "ИНА".

За многолетнюю плодотворную деятельность на благо города и его жителей знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" L лет награждены инструктор по безопасным методам работы Комплекса организации технического обучения Службы профориентации, обучения и развития персонала Московского метрополитена Владимир Грачев и консультант НПО "Гелиймаш" Владимир Писарский.

За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельность звание "Почетный деятель искусств города Москвы" присвоено художественному руководителю Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова Петру Гулько, артисту драмы – ведущему мастеру сцены Государственного театра имени Моссовета Павлу Деревянко, артистке драмы театра "Ленком Марка Захарова" Елене Степановой, художественному руководителю Московского детского театра марионеток Ирине Крячун, генеральному директору ООО "Артпроджект" Геннадию Самохину.

Заслуги группы москвичей были отмечены знаками "Заслуженный учитель города Москвы", "Заслуженный врач города Москвы" и почетными званиями "Почетный работник транспорта и связи города Москвы", "Почетный строитель города Москвы", "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный пожарный города Москвы", "Почетный работник промышленности города Москвы", "Почетный энергетик города Москвы", "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы", "Почетный медицинский работник города Москвы", "Почетный деятель науки и техники города Москвы", "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы".