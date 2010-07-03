Собянин вручил ордена и медали "Родительская слава" многодетным семьям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин вручил государственные награды – орден и медаль ордена "Родительская слава" – многодетным семьям столицы. Церемония награждения прошла в Белом зале мэрии Москвы.

Этих наград в этом году удостоились 18 семей за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.

"Действительно, труд родителей очень важен, почетен. Когда воспитывают одного, двух детей – уже большая задача и большой труд. Когда семь, восемь, десять детей, и не просто воспитывают, а воспитывают замечательно, вкладывают свой труд, талант, душу, любовь, и в итоге, когда вырастают замечательное поколение, талантливое, настоящие граждане нашей страны – это не просто труд, это героизм", – сказал Собянин.

По словам мэра, многодетных семей в Москве стало в два раза больше, а детей в садах и школах стало 1,5 миллиона человек, что является абсолютным рекордом за всю историю. Собянин отметил, что это обязует столичные власти строить детсады, школы, парки, игровые площадки.

Орден "Родительская слава" получили Кулешова Ольга, Кулешов Сергей – 8 детей; Рогова Надежда, Рогов Иван – 10 детей; Садовская Лариса, Садовский Вячеслав – 7 детей.

Медалью ордена "Родительская слава" награждены Аронова Стелла, Аронов Сергей – 5 детей; Бондаренко Ольга, Бондаренко Анатолий – 6 детей; Годдард Инна, Годдард Чарльз Адриан Скотт – 7 детей; Жаркова Ольга, Жарков Николай – 4 ребенка; Закусило Гульнара, Закусило Андрей – 4 ребенка; Зелинская Ольга, Зелинский Александр – 6 детей; Ильина Мария, Ильин Михаил – 6 детей; Комиссарова Ольга, Клесов Михаил – 5 детей; Кульнева Марина, Кульнев Иван – 5 детей; Мычко-Мегрин Виктория, Кудзин Константин – 5 детей; Петрова Эльмира, Петров Дмитрий – 4 ребенка; Садекова Эльмира, Садеков Рафаэль – 6 детей; Талавринова Елена, Талавринов Андрей – 6 детей; Чуяшева Диана, Чуяшев Алексей – 5 детей; Юрьева Ирина, Юрьев Александр – 6 детей.

Чтобы получить орден "Родительская слава", родители должны состоять в браке, воспитывать 7 и более детей. Для получения медали ордена "Родительская слава" нужно состоять в браке и воспитывать 4 и более детей.

При награждении орденом "Родительская слава" одному из родителей (усыновителей) из федерального бюджета выплачивается 100 тысяч рублей.

На сегодняшний день в столице проживают 153,6 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются 387,8 тысячи детей.

Ко Дню матери городские парки подготовили специальную программу. Десятки мероприятий для всей семьи пройдут в "Зарядье", Таганском, Измайловском парках и в других зонах отдыха. Все мероприятия бесплатные и предварительная регистрация на них не требуется.

К примеру, в парке "Зарядье" 23 ноября под руководством педагогов дети смогут смастерить из лоскутков и ниток нарядную куклу, изготовить открытку или шкатулку в технике квиллинга. Мастер-классы будут проходить в павильоне "Заповедное посольство" с 12:00 до 19:30.

В центре творчества и досуга Бабушкинского парка с 15:00 до 16:00 пройдет мастер-класс по созданию открыток в разных техниках аппликации. В парке "Митино" в это же время дети смогут научиться мастерить открытки из тесьмы, страз и других материалов. Занятие пройдет в павильоне буккроссинга возле большого катка на Фестивальной площади.



В столичных парках в День матери прозвучат поздравления москвичей

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Мосгорпарк запустил конкурс поздравлений ко Дню матери. Главным призом будет возможность поздравить маму на весь парк и получить бесплатное приглашение на четырех человек с открытой датой на один из катков в парке.

Москвичам предложили выложить в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте" или Facebook видеопоздравление с хештегом #МаминДеньВпарке. Лучшие из поздравлений будут отобраны для дальнейшего голосования в соцсети Мосгорпарка в социальной сети "ВКонтакте". Голосование будет длиться с 18 по 19 ноября.



