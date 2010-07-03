В столичных парках в День матери прозвучат поздравления москвичей

Фото: ТАСС/ЕРА/MAXIM SHIPENKOV

Мосгорпарк запускает конкурс поздравлений ко Дню матери. Главным призом будет возможность поздравить маму на весь парк и получить бесплатное приглашение на четырех человек с открытой датой на один из катков в парке. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорпарка.



Москвичам предложат выложить в соцсетях видео с хештегом #МаминДеньВпарке и поздравить ее на весь парк.

"Все, что нужно для участия в конкурсе, – это выложить в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте" или Facebook видеопоздравление с хештегом #МаминДеньВпарке", – сказано в сообщении.

Лучшие из поздравлений будут отобраны для дальнейшего голосования в соцсети Мосгорпарка в социальной сети "ВКонтакте". Голосование будет длиться с 18 по 19 ноября.



15 поздравлений-победителей прозвучат 24 ноября в девяти парках столицы: Парке Горького, "Фили", 50-летия Октября, усадьбе Воронцово, "Эрмитаже", Таганском, Измайловском и Бабушкинском, в музее-заповеднике "Царицыно".

