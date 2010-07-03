Власти Москвы реализуют 349 идей горожан по улучшению парков – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин пообещал реализовать лучшие 349 идей по улучшению столичных парков, которые прислали горожане. Об этом он написал на своей страничке во "ВКонтакте".

"Недавно просили вас присылать идеи по улучшению городских парков. Спасибо за активное участие. Получили больше 2000 предложений. Вы вместе с экспертами проголосовали за лучшие идеи, 349 из них реализуем", – написал мэр города.

Краудсорсинг-проект "Мой парк" проходил в три этапа: "Предлагай", "Обсуждай" и "Оценивай". Сперва москвичи предлагали идеи по четырем темам: "События в парках", "Активности в парках", "Красивый парк" и "Новости о парках: онлайн- и офлайн-сервисы".

На этапе "Обсуждай" москвичи участвовали в дискуссиях "Развлечения в парках Москвы", "Любимый парк" и "Мировые парки". Этот формат помог экспертам определить конкретные предпочтения горожан.

Москвичи выступили с предложением проводить в парках квесты и ежегодную ярмарку бесплатных вещей. Также жители столицы проголосовали за разработку волнообразных пешеходных маршрутов вдоль набережной и создание школы волонтеров.

Платформу crowd.mos.ru запустили в 2014 году. В сентябре раздел "Краудсорсинг-проекты Правительства Москвы" появился в мобильном приложении "Активный гражданин".

