Участники краудсорсинг-проекта прогулялись по смарт-кварталу в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники краудсорсинг-проекта "Электронный дом" прогулялись по смарт-кварталу в районе Марьино. Пришедшим на примере улиц Братиславской и Новомарьинской показали, как с помощью новейших технологий можно улучшить качество жизни всего квартала, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, в доме на Братиславской улице установили умные домофоны, а на Новомарьинской улице теперь есть электрозарядная станция для электромобилей, которой ежедневно пользуются пять машин.

Также участники экскурсии увидели мусорные контейнеры нового поколения с датчиками наполняемости и пожарной сигнализацией. На территории квартала работает городская сеть Wi-Fi, охватывающая ближайшие дома.

Ранее стало известно, что в столице планируют воплотить 342 идеи, которые предложили жители в рамках краудсорсинг-проекта "Электронный дом".

В обсуждении приняли участие более 11 тысяч человек, которые предложили около 2000 идей на темы: "Функциональность проекта", "Жизненные ситуации. Квартира", "Жизненные ситуации. Дом" и "Жизненные ситуации. Двор".

"Электронный дом" является площадкой для обсуждения инициатив и информирования соседей, а также проведения онлайн-голосований и общих собраний собственников. В перспективе в нем хотят объединить все актуальные услуги в этой сфере. Также в открытом обсуждении можно указать, какие функции по управлению домом необходимы на сайте и в приложении.

Платформу crowd.mos.ru запустили в 2014 году. В сентябре раздел "Краудсорсинг-проекты Правительства Москвы" появился в мобильном приложении "Активный гражданин".

