Участники краудсорсинг-проекта прогулялись по смарт-кварталу в столице

09:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участники краудсорсинг-проекта "Электронный дом" прогулялись по смарт-кварталу в районе Марьино. Пришедшим на примере улиц Братиславской и Новомарьинской показали, как с помощью новейших технологий можно улучшить качество жизни всего квартала, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, в доме на Братиславской улице установили умные домофоны, а на Новомарьинской улице теперь есть электрозарядная станция для электромобилей, которой ежедневно пользуются пять машин.
Также участники экскурсии увидели мусорные контейнеры нового поколения с датчиками наполняемости и пожарной сигнализацией. На территории квартала работает городская сеть Wi-Fi, охватывающая ближайшие дома.
Ранее стало известно, что в столице планируют воплотить 342 идеи, которые предложили жители в рамках краудсорсинг-проекта "Электронный дом".
В обсуждении приняли участие более 11 тысяч человек, которые предложили около 2000 идей на темы: "Функциональность проекта", "Жизненные ситуации. Квартира", "Жизненные ситуации. Дом" и "Жизненные ситуации. Двор".
"Электронный дом" является площадкой для обсуждения инициатив и информирования соседей, а также проведения онлайн-голосований и общих собраний собственников. В перспективе в нем хотят объединить все актуальные услуги в этой сфере. Также в открытом обсуждении можно указать, какие функции по управлению домом необходимы на сайте и в приложении.
Платформу crowd.mos.ru запустили в 2014 году. В сентябре раздел "Краудсорсинг-проекты Правительства Москвы" появился в мобильном приложении "Активный гражданин".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: