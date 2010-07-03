Более 340 идей предложили горожане в рамках "Электронного дома"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве планируют воплотить 342 идеи, которые предложили жители в рамках краудсорсинг-проекта "Электронный дом".

В обсуждении приняли участие более 11 тысяч человек, которые предложили около 2000 идей на темы "Функциональность проекта", "Жизненные ситуации. Квартира", "Жизненные ситуации. Дом" и "Жизненные ситуации. Двор".

С помощью сервиса "Электронный дом" жильцы могут общаться с управляющими компаниями, проводить опросы, получать информацию о нововведениях в доме через СМС, приложения, электронную почту.

Активные участники проекта встретились для обсуждения в ГКУ "Новые технологии управления". Глава ГКУ Александр Пищелко заявил, что за время работы платформы проведено 18 разных проектов.

"Благодаря вовлеченности москвичей последний краудсорсинг-проект "Электронный дом" занял третье место среди всех 18 краудсорсинг-проектов правительства Москвы. Мы собрали более 11 тысяч пользователей, которые предложили почти две тысячи идей. 342 из них мы взяли в работу и будем реализовывать. Некоторые функции будут доступны на обновленной платформе "Электронный дом" уже в следующем году", – передает слова Пищелко портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель проекта "Электронный дом" Елена Крутакова пригласила жителей столицы и дальше участвовать в краудсорсинг-проектах. Эксперты во время встречи наградили участников проекта "Электронный дом" дипломами в номинациях "Самый активный участник обсуждений", "Самый активный пользователь", "Самый активный генератор идей", "Самый активный блогер", "Самый конструктивный участник", "Самый деятельный участник".

"Горожанам важно, чтобы дома было комфортно, чтобы в подъезде горел свет, а во дворе было чисто. <...> Проект "Электронный дом" объединит их на одной платформе и упростит жителям координацию между собой и взаимодействие с городом", – сказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Платформу crowd.mos.ru запустили в 2014 году. В сентябре раздел "Краудсорсинг-проекты Правительства Москвы" появился в мобильном приложении "Активный гражданин".

