Москвичи предложили более 2 тысяч идей для парков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 20 тысяч человек предложили более 2 тысяч идей по улучшению городских парков в рамках краудсорсинг-проекта "Мой парк", передает портал мэра и правительства Москвы.
Он завершился 31 октября и стал вторым по популярности после проекта, посвященного московским поликлиникам.
"Более 20 тысяч человек предложили 2 тысячи 144 идеи по улучшению городских парков, приняли участие в обсуждениях и проголосовали за лучшие предложения. Реализовать планируют 349 идей", – говорится в сообщении.
Проект проходил в три этапа: "Предлагай", "Обсуждай" и "Оценивай". Сперва москвичи предлагали идеи по четырем темам: "События в парках", "Активности в парках", "Красивый парк" и "Новости о парках: онлайн- и офлайн-сервисы".
На этапе "Обсуждай" москвичи участвовали в дискуссиях "Развлечения в парках Москвы", "Любимый парк" и "Мировые парки". Этот формат помог экспертам определить конкретные предпочтения горожан.
Москвичи выступили с предложением проводить в парках квесты и ежегодную ярмарку бесплатных вещей. Также жители столицы проголосовали за разработку волнообразных пешеходных маршрутов вдоль набережной и создание школы волонтеров.
В теме "Активности в парках" участники предложили проводить быстрые свидания, а также экологические забеги, участники которых будут собирать мусор, а в теме "Красивый парк" – устанавливать урны с пакетами для выгула животных, наносить QR-коды на растения и создавать библиотечные пространства.
Также прозвучали предложения по изготовлению карты лояльности "Парки Москвы". Кроме того, горожане предложили совместно высаживать деревья и кустарники, проводить занятия по китайской гимнастике, фестиваль здорового образа жизни и карнавалы.
Ранее стало известно, что в столице планируют воплотить 342 идеи, которые предложили жители в рамках краудсорсинг-проекта "Электронный дом".
В обсуждении приняли участие более 11 тысяч человек, которые озвучили около 2000 идей на темы: "Функциональность проекта", "Жизненные ситуации. Квартира", "Жизненные ситуации. Дом" и "Жизненные ситуации. Двор".
"Электронный дом" является площадкой для обсуждения инициатив и информирования соседей, а также проведения онлайн-голосований и общих собраний собственников. В перспективе в нем хотят объединить все актуальные услуги в этой сфере. Также в открытом обсуждении можно указать, какие функции по управлению домом необходимы на сайте и в приложении.
Платформу crowd.mos.ru запустили в 2014 году. В сентябре раздел "Краудсорсинг-проекты Правительства Москвы" появился в мобильном приложении "Активный гражданин".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: