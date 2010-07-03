Москвичи предложили более 2 тысяч идей для парков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 20 тысяч человек предложили более 2 тысяч идей по улучшению городских парков в рамках краудсорсинг-проекта "Мой парк", передает портал мэра и правительства Москвы.

Он завершился 31 октября и стал вторым по популярности после проекта, посвященного московским поликлиникам.

"Более 20 тысяч человек предложили 2 тысячи 144 идеи по улучшению городских парков, приняли участие в обсуждениях и проголосовали за лучшие предложения. Реализовать планируют 349 идей", – говорится в сообщении.

Проект проходил в три этапа: "Предлагай", "Обсуждай" и "Оценивай". Сперва москвичи предлагали идеи по четырем темам: "События в парках", "Активности в парках", "Красивый парк" и "Новости о парках: онлайн- и офлайн-сервисы".

На этапе "Обсуждай" москвичи участвовали в дискуссиях "Развлечения в парках Москвы", "Любимый парк" и "Мировые парки". Этот формат помог экспертам определить конкретные предпочтения горожан.

Москвичи выступили с предложением проводить в парках квесты и ежегодную ярмарку бесплатных вещей. Также жители столицы проголосовали за разработку волнообразных пешеходных маршрутов вдоль набережной и создание школы волонтеров.

В теме "Активности в парках" участники предложили проводить быстрые свидания, а также экологические забеги, участники которых будут собирать мусор, а в теме "Красивый парк" – устанавливать урны с пакетами для выгула животных, наносить QR-коды на растения и создавать библиотечные пространства.

Также прозвучали предложения по изготовлению карты лояльности "Парки Москвы". Кроме того, горожане предложили совместно высаживать деревья и кустарники, проводить занятия по китайской гимнастике, фестиваль здорового образа жизни и карнавалы.

Ранее стало известно, что в столице планируют воплотить 342 идеи, которые предложили жители в рамках краудсорсинг-проекта "Электронный дом".

В обсуждении приняли участие более 11 тысяч человек, которые озвучили около 2000 идей на темы: "Функциональность проекта", "Жизненные ситуации. Квартира", "Жизненные ситуации. Дом" и "Жизненные ситуации. Двор".

"Электронный дом" является площадкой для обсуждения инициатив и информирования соседей, а также проведения онлайн-голосований и общих собраний собственников. В перспективе в нем хотят объединить все актуальные услуги в этой сфере. Также в открытом обсуждении можно указать, какие функции по управлению домом необходимы на сайте и в приложении.

Платформу crowd.mos.ru запустили в 2014 году. В сентябре раздел "Краудсорсинг-проекты Правительства Москвы" появился в мобильном приложении "Активный гражданин".

