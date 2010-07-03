Парки Москвы пригласили отметить День матери

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские парки подготовили специальную программу 23 и 24 ноября ко Дню матери, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Десятки мероприятий для всей семьи пройдут в "Зарядье", Таганском, Измайловском парках и в других зонах отдыха. Все мероприятия бесплатные и предварительная регистрация на них не требуется.

К примеру, в парке "Зарядье" 23 ноября под руководством педагогов дети смогут смастерить из лоскутков и ниток нарядную куклу, изготовить открытку или шкатулку в технике квиллинга. Мастер-классы будут проходить в павильоне "Заповедное посольство" с 12:00 до 19:30.

В центре творчества и досуга Бабушкинского парка с 15:00 до 16:00 пройдет мастер-класс по созданию открыток в разных техниках аппликации. В парке "Митино" в это же время дети смогут научиться мастерить открытки из тесьмы, страз и других материалов. Занятие пройдет в павильоне буккроссинга, возле большого катка на Фестивальной площади.

В Лианозовском парке 23 ноября с 12:30 до 15:30 пройдут викторины, конкурсы и игры. Кроме того, на сцене с музыкальными поздравлениями выступят воспитанники центра досуга, культуры и спорта "Лидер", вокально-инструментальный коллектив "Твой день" и победитель премии "Диджей года – 2017" DJ Ivan. На главной площади разместят огромный "Чудо-шар" с разноцветными сияющими конфетти внутри.

На аллее Защитников Москвы в парке Победы в этот день пройдут творческие мастер-классы для детей старше трех лет. Они научатся мастерить украшения, делать объемные открытки, складывать оригами. Также дети смогут принять участие в конкурсе чтецов. С 12:30 до 13:30 выступят артисты танцевального коллектива "Русская сказка". В целом развлекательная программа будет длиться с 11:00 до 15:00.

24 ноября в парке "Северное Тушино" пройдет урок рукоделия. Можно будет изготовить памятную фоторамку в технике скрапбукинга или праздничную открытку. Занятие начнется в 12:00 в кафе "Хорошее место".

В павильоне "Арт-парк" в Измайловском парке 24 ноября с 12:00 и до 21:00 будут выступать музыканты. На сцену выйдут Екатерина Чаплыгина, Евгений Королев, Юрий Косицын. Также выступят поэты со своими любимыми стихами, посвященными мамам.

Таганский парк ждет всех желающих с 22 по 24 ноября на выставку работ участников творческой студии "Краски & Кисти". Выставка будет проходить в большом зале Центра творчества с 10:00 до 17:00. На ней будут представлены портреты мам, а также сцены из повседневной жизни.

В столичных парках в День матери прозвучат поздравления москвичей

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Мосгорпарк запустил конкурс поздравлений ко Дню матери. Главным призом будет возможность поздравить маму на весь парк и получить бесплатное приглашение на четырех человек с открытой датой на один из катков в парке.

Москвичам предложили выложить в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте" или Facebook видеопоздравление с хештегом #МаминДеньВпарке. Лучшие из поздравлений будут отобраны для дальнейшего голосования в соцсети Мосгорпарка в социальной сети "ВКонтакте". Голосование будет длиться с 18 по 19 ноября.



