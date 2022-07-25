"Евровидение-2023" пройдет в Великобритании

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В 2023 году международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Великобритании, сообщает Европейский вещательный союз (EBU) на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

"Европейский вещательный союз и BBC рады подтвердить, что конкурс песен "Евровидение-2023" пройдет в Соединенном Королевстве", – говорится в сообщении.

BBC начинает поиски города, который примет конкурс. Украина, победившая в 2022 году, сразу пройдет в финал.

Ранее ЕВС принял окончательное решение о переносе музыкального конкурса "Евровидение-2023" с Украины. Организация приняла такое решение с учетом своей ответственности за обеспечение безопасности участников, сотрудников и организаторов конкурса. В союзе подчеркнули, что работа по обеспечению соответствующих условий в принимающей стране должна начаться незамедлительно.

Украина победила на конкурсе "Евровидение-2022", набрав 631 балл. Финал музыкального конкурса состоялся в ночь на 15 мая на арене Pala Olimpico в Италии. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье – певица Chanel от Испании.

Позже организаторов конкурса обвинили в подмене оценок. С претензиями выступили делегации из Румынии, Азербайджана и Грузии. В Румынии заявили, что выставленные жюри высшие оценки отдали Украине вместо Молдавии. В Азербайджане считают, что организаторы сослались на технические неполадки, после чего объявили неправильные оценки. В Грузии сказали, что национальное жюри отдало максимальный балл Украине, однако 12 баллов получила Великобритания.

