"Евровидение-2023" пройдет в Великобритании

Фото: ТАСС/Zuma
В 2023 году международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Великобритании, сообщает Европейский вещательный союз (EBU) на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).
"Европейский вещательный союз и BBC рады подтвердить, что конкурс песен "Евровидение-2023" пройдет в Соединенном Королевстве", – говорится в сообщении.
BBC начинает поиски города, который примет конкурс. Украина, победившая в 2022 году, сразу пройдет в финал.
Ранее ЕВС принял окончательное решение о переносе музыкального конкурса "Евровидение-2023" с Украины. Организация приняла такое решение с учетом своей ответственности за обеспечение безопасности участников, сотрудников и организаторов конкурса. В союзе подчеркнули, что работа по обеспечению соответствующих условий в принимающей стране должна начаться незамедлительно.
Украина победила на конкурсе "Евровидение-2022", набрав 631 балл. Финал музыкального конкурса состоялся в ночь на 15 мая на арене Pala Olimpico в Италии. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье – певица Chanel от Испании.
Позже организаторов конкурса обвинили в подмене оценок. С претензиями выступили делегации из Румынии, Азербайджана и Грузии. В Румынии заявили, что выставленные жюри высшие оценки отдали Украине вместо Молдавии. В Азербайджане считают, что организаторы сослались на технические неполадки, после чего объявили неправильные оценки. В Грузии сказали, что национальное жюри отдало максимальный балл Украине, однако 12 баллов получила Великобритания.
ЕВС окончательно решил не проводить "Евровидение-2023" на Украине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: