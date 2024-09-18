Певец Сергей Жуков намерен отсудить 5 миллионов рублей у своего двойника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков направил новый иск против своего двойника, который от лица певца ездит на гастроли и обманывает фанатов. Об Агентству "Москва" рассказал сам исполнитель.

"К сожалению, он просто нехороший человек, который ничего не понял. Просто меняет названия компании и продолжает делать свои дела. Этими действиями он портит имидж группы", – отметил Жуков.

PR-директор исполнителя Петр Шекшеев объяснил, что двойник артиста Андрей Белянин после проигранного в 2022 году суда переименовал собственную компанию и продолжил давать концерты, на которых исполняет песни "Руки вверх!", полностью скопировав имидж Жукова. В связи с этим певец был вынужден подать новый иск на сумму в размере 5 миллионов рублей.

При этом сам артист ранее не смог вернуть права на фонограммы песен группы "Руки вверх!", такие как "Ну где же вы, девчонки" и "Крошка моя". Жуков вместе с экс-участником и сооснователем группы Алексеем Потехиным подали иск к продюсеру Андрею Маликову и музыкальному лейблу "Издательство Джем", потребовав признать недействительными сделки о передаче прав на фонограммы и исключительной лицензии на использование данных фонограмм.

Требование Жукова было отклонено из-за того, что он был в курсе о сложившихся между сторонами правоотношениях, однако не пытался оспорить права в течение 20 лет.

