Сергей Жуков потребовал у суда запретить блокировку фильма "Руки Вверх!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Певец Сергей Жуков обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО "Издательство "Джем" и ООО "Компания "Топ 7", чтобы запретить им инициировать блокировку фильма "Руки вверх!" на онлайн-платформах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Заявление было подано 13 декабря 2024 года, а основное рассмотрение дела запланировано на 5 мая 2025 года. Представители Жукова и ООО "Первое музыкальное издательство", которое привлечено к делу третьим лицом, рассказали, что после выхода фильма ответчики начали обращаться в Роскомнадзор и суды с требованиями о блокировке тизеров к фильму и самого фильма на онлайн-платформах. Однако в кинокартине были использованы новые фонограммы, записанные специально для нее Жуковым.

Представитель артиста отметил, что суды отклонили уже 20 заявлений, которые поступили от ответчиков. При этом после подачи иска в Арбитражный суд они прекратили добиваться блокировки фильма.

Представитель ответчиков обратился в суд с просьбой обязать истца предоставить непосредственно записи, на которые он претендует в рамках иска о защите прав. Суд пока не принял решения по этому вопросу.

В данный момент в Арбитражном суде находятся на рассмотрении еще три иска Жукова к "Джему", в которых он требует признать его авторство на песни и права на фонограммы группы "Руки Вверх!". В этих делах также задействована компания "Топ 7". В ходе разбирательств выяснилось, что это лицо получило исключительные права на фонограммы от издательства "Джем", обращали внимание представители Жукова.

В декабре прошлого года певец обратился к Следственному комитету и Верховному суду после того, как гендиректор "Джема" Андрей Черкасов в очередной раз попытался заблокировать фильм о коллективе.

Как рассказывал Жуков, 3–5 декабря Московский городской суд по требованию "Топ 7" наложил онлайн-кинотеатрам обеспечительные меры защиты исключительных прав на фонограммы песен "Чужие губы", "Дома не сиди", "Крошка моя" и других, которые были использованы в фильме.

Кроме того, Мосгорсуд направлял уведомления онлайн-кинотеатрам "Кинопоиск", Start, "Иви" и Premier о необходимости удаления упомянутых фонограмм песен из фильма "Руки Вверх!", указывал Роскомнадзор.