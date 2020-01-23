Интернет-омбудсмен объяснил, что изменится для потребителей с внедрением российского ПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с Москвой 24 объяснил, что изменится для российских покупателей с предустановкой отечественных программ на смартфоны и компьютеры. По мнению эксперта, для потребителя нововведение не создаст дискомфорта.
"Ничего не будет, единственное, что иконок с приложениями станет больше. Когда вы покупаете смартфон, кроме приложений, которые поставляет сам производитель, еще будут приложения отечественных разработчиков, согласно тому примерному списку, тем направлениям, которые сейчас озвучены. Вы ими можете пользоваться, а можете не пользоваться. Как вам удобно", – пояснил Мариничев.
Эксперт добавил, что тот софт, который предоставляется самим производителем электроники, никуда не денется, поэтому потребителям беспокоиться не о чем.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила примерный перечень отечественных программ для предустановки на смартфоны и компьютеры.
Уточняется, что для смартфонов и планшетов в этот список вошли антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам, а также платежные системы. Для компьютеров и Smart ТV – программы аудиовизуального сервиса и просмотра программ I и II мультиплекса.
Российское ПО должно отвечать нескольким требованиям: быть социально значимым и обеспечивать безопасность оборудования и защиту данных потребителей. "Условия установки отечественного ПО должны быть не менее благоприятными, чем ПО такого же класса иных разработчиков", – отметили в ведомстве.
Закон о запрете продавать электронные устройства без российского программного обеспечения накануне был подписан Владимиром Путиным. Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств, в частности на смартфоны, компьютеры и телевизоры.
По словам авторов идеи, пользователям это даст возможность использовать оборудование без установки дополнительных мобильных приложений, действующих в России. Кроме того, инициатива защитит отечественных разработчиков.
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