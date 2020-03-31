Госдума приняла закон, разрешающий кабмину вводить режим ЧС

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Депутаты Госдумы приняли закон, наделяющий правительство правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории всей страны. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительных документах говорится, что закон в том числе направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавируса.

Также кабмин получает возможность координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, перечень причин возникновения данной ситуации дополнен "распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих". Еще закон разрешает в случае чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы заражения для окружающих ограничить розничную торговлю лекарствами по составленному им же списку сроком не более чем на 90 дней.

Также правительству разрешено делать госзакупки у единственного поставщика и вносить изменения в сроки исполнения контракта и его цены. Кабмин также получает возможность "в исключительных случаях" вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Владимир Путин ранее подписал закон, который разрешает правительству регулировать цены на лекарства и другие медицинские изделия. Закон будет действовать в условиях чрезвычайной ситуации или угрозы распространения эпидемий, подобной пандемии коронавируса. Согласно документу, правительство может устанавливать максимальную ценовую планку на все лекарства и медицинские изделия. Срок действия ограничения не может длиться больше 90 дней.

Кроме того, правительство наделяется правом мониторинга роста цен. Ограничение может быть установлено только в случае, если цены на препараты возрастут более чем на 30% в нескольких регионах России.

26 марта президент России Владимир Путин призвал ужесточить наказание за реализацию контрафактных лекарств. Кроме того, 25 марта Совет Федерации одобрил закон о штрафах за продажу поддельных препаратов.

Согласно данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось.