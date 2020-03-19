Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства при эпидемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На заседании Госдумы в четверг, 19 марта, был окончательно принят закон о государственном регулировании цен на лекарства в период эпидемии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Документ вносит поправки в статью 60 федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и статью 38 закона "Об основах охраны здоровья граждан РФ".

Согласно закону, правительство сможет устанавливать предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия в случае чрезвычайной ситуации и угрозе распространения эпидемии. Ограничения смогут действовать только 90 дней, причем в отношении лекарств, которые не включены в перечень жизненно важных, но становятся таковыми при ЧС.

Сегодня же Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают ответственность за фальсификацию лекарств при продаже через интернет. Ранее такой формат работы поставщиков одобрил президент России Владимир Путин.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

На данный момент в более чем 170 странах заражено в сумме более 200 тысяч человек. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

