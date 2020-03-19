Госдума ввела уголовное наказание за продажу фальшивых лекарств онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы приняли закон об уголовном наказании за онлайн-продажу фальшивых лекарств в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Документ дополняет уже существующую часть 2 статьи 238.1 Уголовного кодекса РФ. Данной статьей регулируется ответственность за обращение фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств.

По новым правилам наказывать за махинации с интернет-продажами будут принудительными работами на срок от 4 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности. Запрет будет действовать от 2 до 3 лет, но применять его будут по ситуации.

Кроме того, осужденным могут назначить крупный штраф – законом устанавливаются границы от 750 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч рублей. Возможен штраф в размере заработной платы или иного дохода за период 1-2 лет.

Два дня назад, 17 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и потребовал усилить ответственность за продажу некачественных препаратов. Данная мера актуальна для семей, находящихся на карантине.

