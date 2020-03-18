Москва онлайн: как регулируется продажа лекарств в стране

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20 марта в МИА "Россия сегодня" состоится брифинг депутатов Государственной думы РФ по вопросам лекарственного обеспечения.
В ходе мероприятия будут рассмотрены законопроекты, регулирующие работу аптек и продажу лекарственных препаратов.
Участники:
- руководитель межфракционной рабочей группы Госдумы РФ по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев;
- председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов;
- член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Александр Петров.
Смотрите трансляцию 20 марта в 11:00 на этой странице или портале Москва онлайн
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