Москвичей призвали игнорировать целителей, предлагающих излечение от COVID-19

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В департаменте труда и социальной защиты населения предупредили жителей столицы, что ситуацией с распространением коронавируса стали пользоваться мошенники, сообщает Агентство "Москва".
Юрисконсульт семейного центра "Коптево" Владимир Девяткин призвал игнорировать информацию о товарах или услугах, спасающих от нового вируса, и избегать народных целителей, гадалок, колдунов, которые сейчас активно берутся спасать клиентов.
"Не стоит читать сообщения от незнакомых людей, переходить по неизвестным ссылкам. Часто там размещена информация о продукте, который избавит от напасти. Как только вы перейдете по ссылке, злоумышленники получат доступ к вашим данным, а может, и счетам", – пояснил он.
Также граждан просят не открывать дверь незнакомцам в белых халатах. В ведомстве напомнили, что медики не ходят по квартирам самостоятельно.
Горожанам напомнили, что достоверную информацию о коронавирусе лучше брать из официальных источников. Оперативную информацию можно получить на сайте mos.ru, также по вопросам коронавируса открыта горячая линия +7-495-870-45-09.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил пожизненно лишать лицензии медиков, которые наживаются на пациентах в условиях пандемии. Он подчеркнул, что в условиях распространения коронавируса некоторые медорганизации предлагают "прививки от коронавируса". При проверке выясняется, что они "продают" людям обыкновенные прививки против гриппа под видом вакцины от коронавируса.
Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В мире заражено более 200 тысяч человек.
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