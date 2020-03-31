Госдума приняла закон о штрафах за фейковые новости об эпидемиях

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Госдума приняла закон о введении штрафных санкций за распространение недостоверной информации об эпидемиях. Об этом сообщает ТАСС.

Поправка введена в статью 207.1 УК РФ. Данной статьей регулируется ответственность за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

По новым правилам наказывать за фейковую информацию будут штрафами в размере от 300 до 700 тысяч рублей. Возможен штраф в размере заработной платы или иного дохода за период от года до 18 месяцев.

Также на нарушителя могут возложить исполнение обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ на срок до одного года. Новыми мерами также предусмотрено лишение свободы до трех лет.

Юридические лица за распространение посредством СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей недостоверной информации могут получить штраф в размере от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Если же фейковая новость привела к смерти человека, причинению вреда здоровью или имуществу, массовому нарушению общественного порядка или безопасности, а также навредила объектам жизнеобеспечения, инфраструктуре, объектам энергетики, промышленности или связи, размер штрафа будет увеличен до 5 миллионов рублей.

В случае повторения данных нарушений юридические лица обяжут заплатить от 5 до 10 миллионов рублей штрафа. Авторами поправок выступили депутаты Андрей Исаев и Сергей Боярский.

Накануне Михаил Мишустин подписал постановление о создании центра по отслеживанию и опровержению недостоверных данных о коронавирусе в стране. Организационная единица будет работать на базе правительственного координационного совета по борьбе с COVID-19.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 1836 заболевших, вылечились 66 человек, скончались 9 человек.

