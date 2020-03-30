Кабмин создал центр по опровержению фейков о коронавирусе в РФ

16:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании специального коммуникационного центра по отслеживанию и опровержению недостоверных данных о коронавирусе в стране. Об этом сообщает ТАСС.
"Задачами коммуникационного центра являются выявление и опровержение ложной информации о новой коронавирусной инфекции, распространение которой может создать угрозу жизни и здоровью людей, привести к росту напряженности в обществе, дестабилизировать социально-экономическую и политическую обстановку в стране", – указано в документе.
Организационная единица будет работать на базе правительственного координационного совета по борьбе с COVID-19.
Ранее специалисты Роскомнадзора заявили об удалении фейков о коронавирусе из социальных сетей и СМИ. На данный момент представители ведомства продолжают работу с платформой YouTube – здесь требования надзорного органа выполнили частично.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль поддерживает активную и координированную борьбу правоохранителей против ложных сообщений об эпидемии.
За последние сутки в России зафиксировали еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.
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