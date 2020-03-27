В Кремле поддерживают борьбу с ложными сообщениями о коронавирусе

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Кремль поддерживает активную борьбу правоохранителей с ложными сообщениями о масштабах распространения коронавируса в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсолютно правильно в такой ситуации, потому что распространение информационных уток или фейков сейчас воспринимается людьми особо болезненно, это совершенно ненужным образом нагнетает обстановку", – цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что "в таких ситуациях это должно караться по закону".

Ранее Песков подтвердил один случай заражения коронавирусом в администрации главы государства. Он уточнил, что заразившийся сотрудник не контактировал с Владимиром Путиным.

В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.

