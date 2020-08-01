Новые правила проезда грузовиков начали действовать в трех округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 1 августа вступили в силу новые правила проезда грузовиков в Центральном, Западном и Северо-Западном округах столицы, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Таким образом, правила грузового каркаса будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД. Как рассказали в пресс-службе ЦОДД, ввод грузового каркаса повлиял на уровень шума и воздух: в жилых зонах стало тише, а воздух стал чище.
"Отмечается снижение концентрации вредных веществ в воздухе. Количество аварий с участием грузовиков сокращается на 21%. Также отметим, что новые правила не влияют на обслуживание магазинов и работу служб доставки – большегрузному транспорту для этих целей въезд в районы жилой застройки разрешен. Главное, чтобы у водителей были подтверждающие документы", – объяснили в пресс-службе.
В ЦОДД добавили, что благодаря грузовому каркасу город делится на две зоны, одна из которых позволяет грузовому транспорту свободно передвигаться. Список улиц, где допустимо свободное движение грузовиков, доступен на сайте ЦОДД и в "Яндекс.Навигаторе".
Новые правила уже действуют в ВАО, САО, СВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО: свободное движение грузовых автомобилей возможно лишь по улицам "грузового каркаса". Пилотный проект запустили в ВАО в ноябре 2014 года.
Ранее сообщалось, что Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) хотят сделать городской трассой без транзитных грузовых машин. Фуры могут пустить в объезд столицы по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), строительство которой сейчас идет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: