Новые правила проезда грузовиков начали действовать в трех округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 августа вступили в силу новые правила проезда грузовиков в Центральном, Западном и Северо-Западном округах столицы, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Таким образом, правила грузового каркаса будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД. Как рассказали в пресс-службе ЦОДД, ввод грузового каркаса повлиял на уровень шума и воздух: в жилых зонах стало тише, а воздух стал чище.

"Отмечается снижение концентрации вредных веществ в воздухе. Количество аварий с участием грузовиков сокращается на 21%. Также отметим, что новые правила не влияют на обслуживание магазинов и работу служб доставки – большегрузному транспорту для этих целей въезд в районы жилой застройки разрешен. Главное, чтобы у водителей были подтверждающие документы", – объяснили в пресс-службе.

В ЦОДД добавили, что благодаря грузовому каркасу город делится на две зоны, одна из которых позволяет грузовому транспорту свободно передвигаться. Список улиц, где допустимо свободное движение грузовиков, доступен на сайте ЦОДД и в "Яндекс.Навигаторе".

Новые правила уже действуют в ВАО, САО, СВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО: свободное движение грузовых автомобилей возможно лишь по улицам "грузового каркаса". Пилотный проект запустили в ВАО в ноябре 2014 года.

Ранее сообщалось, что Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) хотят сделать городской трассой без транзитных грузовых машин. Фуры могут пустить в объезд столицы по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), строительство которой сейчас идет.

