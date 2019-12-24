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Москва 24

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Авто

11:20

Кабмин ограничил максимальное время работы водителей автобусов и фур

транспорт авто

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Правительство России запретило водителям находиться за рулем автобусов и грузовиков более 10 часов. Об этом говорится на сайте кабмина.

Из информации также следует, что водители будут обязаны каждые 4,5 часа останавливаться для отдыха. Он должен длиться не менее 45 минут, при этом перерывы можно разбивать на части, первая из которых не может быть менее 15 минут, а последняя – менее 30 минут.

Всего в течение суток водители могут управлять транспортным средством не более девяти часов, однако в постановлении есть также ряд исключений. Так, например, время в пути может быть увеличено до 10 часов в сутки, однако такое допускается не более двух раз в неделю. Помимо этого, водителям может быть предоставлено дополнительное время, чтобы добраться до оборудованной стоянки.

Отдыхать водители должны не менее 11 часов в сутки, однако это время можно сократить до 9 часов в ряде случаев. Проверять выполнение новых правил будут должностные лица. Им водители будут обязаны предоставлять доступ к тахографу и карте водителя.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в жилых кварталах столицы планируют запретить транзитное движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны.

За последний год грузовиков вне грузового каркаса стало меньше на 23%. Грузовики массой более 2,5 тонны могут передвигаться только по определенным маршрутам. На въездах в жилые зоны предусмотрены знаки, запрещающие транзитный проезд.

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