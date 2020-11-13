Около 560 парковочных мест для резидентов появится в столице до конца года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
До конца года в 17 районах Москвы появится около 560 парковочных мест для резидентов. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.
"Мы постоянно анализируем обращения жителей с просьбой увеличить число доступных для резидентов мест. Резидентные парковочные разрешения помогают проще находить парковку у дома. Так считают 76% москвичей, живущих в зоне действия платных парковок", – рассказали в департаменте.
В Дептрансе добавили, что в июле зоны действия резидентных разрешений были расширены в 12 районах. До конца года их количество планируют увеличить с нынешних 300 до 860. В частности, места для парковок появятся на Фрунзенской набережной у дома 12, в Варсоновском переулке у дома 6, на Новослободской улице у дома 50/1, а также на Страйковской и Гончарной улицах.
Ранее сообщалось, что в ноябре новые парковочные места появятся в Басманном, Красносельском, Пресненском, Таганском, Тверском районах, а также в Дорогомилове, Хамовниках и на Якиманке. Доступ к парковочным местам будут иметь только владельцы резидентных парковочных разрешений, разрешений для многодетных семей, а также каршеринг.
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