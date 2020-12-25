Участок объездной дороги вокруг поселка Терехово перекроют с 1 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Участок объездной дороги вокруг поселка Терехово в Северо-Западном административном округе Москвы перекроют с начала 2021 года. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С 1 января по 31 декабря 2021 года будет перекрыт участок объездной дороги вокруг поселка Терехово от дома 81, строение 1, до дома 86", – рассказали в ведомстве.
По данным Дептранса, изменения вызваны строительством объекта Московского метрополитена. Водителей призвали планировать поездки с учетом перекрытия дороги.
Ранее столичных автомобилистов предупредили о том, что в период по 27 декабря на участках проспекта Мира будут частично перекрывать движение. Данная мера вводится из-за проведения дорожных работ.
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