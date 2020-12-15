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Транспорт

15 декабря, 22:27

Движение на участках проспекта Мира будут перекрывать по ночам с 16 по 27 декабря

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на некоторых участках проспекта Мира будет перекрыто по ночам с 16 по 27 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. Корректировки будут действовать на ряде участков с 3:00 до 3:30.

Отмечается, что полностью движение перекроют на участках:

  • в сторону области от улицы Ростокинская до владения 222, строения 4 по проспекту Мира;
  • в сторону центра от Ярославского шоссе до владения 222, строения 4 по проспекту Мира;
  • на Ярославском шоссе в сторону центра от владения 1а по Ярославскому шоссе до проспекта Мира;
  • по боковому проезду проспекта Мира в сторону центра от проезда Серебрякова до владения 211а по проспекту Мира.

Движение на участке проспекта Маршала Жукова перекрыли с 12 декабря. До 28 декабря водители не смогут проехать от дома 28 на проспекте Маршала Жукова до пересечения с улицей Демьяна Бедного.

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