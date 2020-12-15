Движение на участках проспекта Мира будут перекрывать по ночам с 16 по 27 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на некоторых участках проспекта Мира будет перекрыто по ночам с 16 по 27 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. Корректировки будут действовать на ряде участков с 3:00 до 3:30.

Отмечается, что полностью движение перекроют на участках:

в сторону области от улицы Ростокинская до владения 222, строения 4 по проспекту Мира;

в сторону центра от Ярославского шоссе до владения 222, строения 4 по проспекту Мира;

на Ярославском шоссе в сторону центра от владения 1а по Ярославскому шоссе до проспекта Мира;

по боковому проезду проспекта Мира в сторону центра от проезда Серебрякова до владения 211а по проспекту Мира.