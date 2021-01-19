В Щербинке открылся центр госуслуг "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр госуслуг "Мои документы" открылся в поселении Щербинка в ТиНАО, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"До этого за самыми востребованными документами местные жители обращались в территориальное подразделение, а за полным перечнем услуг им нужно было ехать в центры в Северном и Южном Бутове. Теперь с открытием нового центра жители смогут получать все государственные услуги в одном месте", – сказала она.

По словам Раковой, в ТиНАО это уже пятый центр госуслуг. В нем жители смогут сделать фото на документы, оплатить госпошлину сразу в окне приема с использованием терминала безналичной оплаты, распечатать заявления с флешки и другое. Также здесь организовали мини-кафетерий. Центр "Мои документы" находится на улице Новостроевской, доме 6.

Ранее стало известно, что за 2020 год в Москве отремонтировали 12 помещений центров госуслуг. Общая площадь работ составила около 7 тысяч квадратных метров. В офисах также установили системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, пожарную и охранную сигнализацию.