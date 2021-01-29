Собянин открыл флагманский центр "Мои документы" на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл флагманский центр государственных услуг "Мои документы" в Нижегородском районе. Объект стал пятым таким в Москве.

"Здесь весь набор услуг и для населения, и для малого бизнеса, для оформления транспорта и так далее. Так что эта работа не прекращается. Мы в этом году уже запускаем второй центр и продолжаем эту работу с тем прицелом, чтобы в каждом округе такой центр был", – прокомментировал мэр, добавив, что флагманские МФЦ открывают около крупных ТПУ, как в Нижегородском районе.

Собянин отметил, что ежедневно МФЦ посещают порядка 70 тысяч человек. По его словам, в городе ведется работа по усовершенствованию данных центров. В частности, улучшается внешний облик, внутреннее содержание, технологические и организационные возможности объектов.

"Из маленьких помещений они переезжают вот в такие центральные многофункциональные центры, которых, флагманских центров, уже сегодня пять", – добавил градоначальник.

По его словам, сотрудники центров даже во время пандемии выполняют все свои задачи, а также помогают тем, кто находится в изоляции или на больничных.

"Оформляют листы нетрудоспособности, помогают с поиском работы, то есть полностью включены в эту огромную работу. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить работников МФЦ за их героический труд во время пандемии", – заключил Собянин.

Уточняется, что новый центр располагается в торговом центре "Город" на Рязанском проспекте. Его площадь составляет 2,7 тысячи квадратных метров. Обслуживать клиентов в 63 окнах приема будут 117 сотрудников. Работать центр будет ежедневно с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Ожидается, что суточная проходимость составит до тысячи человек.

Во флагманском офисе, кроме основных, будут доступны услуги регистрации ТС, услуги для малого бизнеса и юридических лиц. Также можно будет подать заявление на регистрацию по месту пребывания либо по месту жительства по адресам всего Юго-Восточного округа.

В центре будет предоставляться услуга МИД России "Консульская легализация документов". А при помощи криптобиокабины, которая появится в ближайшее время, можно будет подать заявление на оформление загранпаспортов нового поколения.

Ранее стало известно, что с 20 января во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО заработала выездная бригада вакцинации от коронавируса.

Прививку сделать можно также сделать в театре "Геликон-опера", фуд-молле "ДЕПО", а также в торговых центрах "Океания" и "Город".

