В столице число самозанятых превысило полмиллиона

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В сравнении с 2020 годом число самозанятых в Москве увеличилось в 2,4 раза и превысило полмиллиона, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Во время пандемии коронавируса появилось больше юридических консультантов, копирайтеров, бухгалтеров, работающих дистанционно, и маркетологов.

"На 1 февраля в столице насчитывалось 504,6 тысячи самозанятых. В Москве их зарегистрировано 30% от общего числа в России", – говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, среди москвичей продолжает расти популярность специального налогового режима для самозанятых.

"В январе их количество выросло на 25 тысяч человек, не смотря на то, что этот месяц является периодом затишья деловой активности. В бюджет Москвы в январе 2021 года поступило 336 миллионов рублей налога на профессиональный доход, что в 2,6 раза больше, чем в январе 2019", – отметил он.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена упростить процедуру получения статуса индивидуального предпринимателя. Планируется, что она будет занимать всего несколько минут по аналогии с регистрацией самозанятых.