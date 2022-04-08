Численность жителей Москвы увеличилась более чем на миллион человек с 2010 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число жителей Москвы составляет около 13 миллионов человек, сообщает Росстат со ссылкой на предварительные данные Всероссийской переписи населения.

Так, в 2010 году в столице проживало примерно на 1,3 миллиона человек меньше.

"В 2010 году было 11,7 миллиона человек. В Московской области, по новым данным, проживают порядка 9 миллионов человек, в 2010 цифра была 7,7 миллиона", – приводит данные Росстата ТАСС.

Отмечается, что в Краснодарском крае численность увеличилась с 5,2 миллиона в 2010-м году до примерно 5,8 миллиона в 2021 году. В Санкт-Петербурге 12 лет назад проживало 4,9 миллиона человек, сейчас – около 5,6 миллиона.

Ранее Росстат сообщал, что в России в прошлом году естественная убыль населения составила 1,04 миллиона человек. Так, за 2021 год по сравнению с 2020 смертность увеличилась на 15,1% и составила 2,445 миллиона человек против 2,124 миллиона. При этом рождаемость снизилась на 2,3% и зафиксировалась на отметке в 1,4 миллиона человек.

В декабре 2021 года смертность снизилась на 11,4% в годовом выражении. Показатель составил 215 тысяч человек.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Согласно предварительной информации, в ней приняли участие 99% россиян.