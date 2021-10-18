В ПФР спрогнозировали рождение 1,37 млн детей в России в 2022 году

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В следующем году в стране родятся 1,37 миллиона детей, такой прогноз представили в Пенсионном фонде. Об этом говорится в заключении Счетной палаты "О бюджете ПФР на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов".
При этом в 2023 году показатель рождаемости ожидается на уровне 1, 38 миллиона детей, а в 2024 году – 1,39 миллиона.
Отмечается, что параметры проекта бюджета ПФР сформированы на основе данных подготовленного Минэкономразвития среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны до 2024 года.
По данным Росстата, за первые восемь месяцев текущего года в России родились 802,8 тыс. детей. В прошлом году рождаемость составила свыше 1,4 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что Чечня, Тува и Ингушетия возглавили "Национальный демографический рейтинг субъектов России – 2021".
Для составления перечня использовались пять критериев для каждого субъекта, такие как "Рождаемость", "Прирост населения", "Число детей на одну женщину", "Искусственное прерывание беременности" и "Уровень социального комфорта для рождаемости".
Москва в этом списке заняла 16-ю строчку. Хуже всего ситуация обстоит в Брянской, Орловской, Псковской, Смоленской и Ленинградской областях.
Россиянки чаще стали откладывать появление ребенка на более поздний возраст
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