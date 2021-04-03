Голикова допустила снижение численности населения РФ в ближайшие годы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила снижение численности населения России в ближайшие годы. Об этом пишет ТАСС.
Голикова сделала свое заявление по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография". Она отметила, что демографические вызовы в данный момент становятся важнейшими факторами развития России.
"В ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению", – подтвердила Голикова.
Вице-премьер пояснила, что снижение произойдет из-за объективных демографических трендов. Государству необходимо переломить такую тенденцию и вывести страну на устойчивый рост численности населения к 2030 году. Сделать это планируется за счет стабилизации рождаемости и снижения смертности, заключила Голикова.
Ранее в Росстате сообщили, что количество умерших в России в феврале 2021 года на 20,6% превысило показатели прошлого года. За месяц в стране зафиксировали 172 672 летальных случая.
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