Смертность в РФ в феврале на 20,6% превысила показатели прошлого года

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Количество умерших в России в феврале 2021 года на 20,6% превысило показатели прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что за месяц в стране зафиксировали 172 672 летальных случая. Это на 21,4% меньше, чем в январе – тогда в РФ умерли 219 769 человек.

Также сообщается, что в феврале 2021 года родились порядка 102,1 тысячи детей. Такой показатель оказался на 5,8% меньше, чем за такой же период 2020 года.

При этом естественная убыль населения за первые два месяца текущего года увеличилась на 183,7 тысячи, что на 103,6 тысячи больше, чем годом ранее.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее не исключила колебания заболеваемости коронавирусом в сторону увеличения. Она отметила, что в ряде регионов ситуация по COVID-19 стабилизируется, однако возможны временные изменения.