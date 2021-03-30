Голикова сообщила о снижении числа женщин репродуктивного возраста в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России с 2010 года на 37,5% снизилась численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, их число составляет чуть более 7,5 миллиона.

"Безусловно, мы понимаем, что такое серьезное сокращение численности женщин в репродуктивном возрасте привело и приводит к сокращению рождений в РФ", – отметила она.

Ранее Голикова заявила, что за последние пять лет число абортов в стране сократилось почти на 40%.

По ее словам, несмотря на ситуацию с пандемией, свыше 230 тысяч женщин были проконсультированы в центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. В итоге 50 тысяч девушек решили не отказываться от рождения детей.