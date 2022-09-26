Кабмин РФ продлил порядок поддержки находящихся под риском увольнения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Временный порядок поддержки находящихся под риском увольнения граждан продлен до конца следующего года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"До конца следующего года правительство продлило временный порядок поддержки граждан, которые находятся под риском увольнения и ищут работу. Это касается в первую очередь персонала компаний, планирующих сокращение или объявивших о скором закрытии", – приводит РИА Новости его слова.
Глава правительства отметил, что обычно такие сотрудники работают на условиях неполного рабочего дня или находятся в неоплачиваемых отпусках. По словам Мишустина, такие работники продолжат пользоваться услугами центров занятости и получать финансовую поддержку при государственной регистрации нового бизнеса.
Ранее правительство РФ приняло решение о расширении программы субсидирования найма на всех безработных россиян в возрасте до 30 лет, среди которых выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.
Отмечается, что теперь программа будет охватывать всю молодежь, которая ищет работу. Кроме того, подписанный премьер-министром документ отменил требование о регистрации в статусе безработных россиян, которые в 2022 году были переведены на новое место постоянной работы, но оказались под риском увольнения. К этой категории граждан также относятся те, кто был переведен на неполный рабочий день и отправлен в неоплачиваемый отпуск.
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