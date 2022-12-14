Законопроект об ограничении удаленки для уехавших из РФ скоро внесут в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Законопроект об ограничении удаленной работы для уехавших из страны россиян могут внести в Госдуму уже в ближайшее время. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на члена Совфеда, соавтора инициативы Андрея Клишаса.

Между тем глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что о подобном документе ему неизвестно. При этом он напомнил, что, согласно действующему законодательству, работодатель вправе сам решать, как ему организовать трудовой процесс, вводить ли удаленку.

По данным источников RTVI, соответствующий законопроект может быть принят уже до конца этого года. При этом ожидается, что он затронет только работников, чей труд связан с секретной информацией, например, госслужащих, силовиков и работников некоторых транспортных отраслей.

В начале декабря Андрей Клишас сообщил, что в РФ могут разработать меры, ограничивающие работу в российских компаний граждан, покинувших страну после начала частичной мобилизации. При этом, ограничения, по его мнению, должны коснуться наиболее чувствительных сфер экономики.

Он отметил, что многие уехавшие продолжают работать на отечественные компании дистанционно. Запретить им вернуться нельзя, но и не стоит уговаривать их возвращаться и обещать им за это какие-то "плюшки", считает парламентарий.



Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной мобилизации

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