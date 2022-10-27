В СФ заявили, что покинувшие РФ после начала СВО могут подпасть под закон об иноагентах

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Россияне, которые уехали из страны после начала спецоперации на Украине и частичной мобилизации, могут в ряде случаев подпасть под действие закона об иноагентах. Об этом заявил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

По его словам, можно считать, что человек, который уехал за рубеж, оказался под иностранным влиянием.

"А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто", – приводит слова Климова ТАСС.

По мнению сенатора, такие люди не могут претендовать на государственные заказы или должности. Он признался, что не доверил бы им никакую работу в сфере государственной власти и был бы удивлен, если бы они начали преподавать в вузах или школах.

Вместе с тем политик напомнил, что решение о признании кого-либо иноагентом принимает Минюст РФ. Климов призвал тщательно разбираться в каждом отдельном случае, потому что иногда человек планировал выехать за пределы России еще до начала спецоперации.

"Но есть и случаи, которые прямо предусмотрены законом, которые требуют соответствующего законодательного реагирования. Например, гражданин получает повестку и вместо того, чтобы ехать в военкомат, берет рюкзачок, велосипед и едет совершенно в другую сторону. Это вообще преступление, которое предусматривается в том числе статьями Уголовного кодекса", – сказал Климов.

Сенатор добавил, что есть люди, которые "труханули и решили где-нибудь что-нибудь переждать". По его словам, Конституция позволила им покинуть Россию, однако по возвращении их не будут встречать с цветами.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров призвал лишить зарплаты россиян, которые сбежали от частичной мобилизации за границу. По его словам, молодые ребята штурмуют Верхний Ларс, но при этом сидят на удаленке и получают зарплату от банковских структур России. Такое положение дел Джабаров назвал неправильным.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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