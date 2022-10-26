15:49Общество
В Совфеде призвали лишить зарплаты сбежавших из РФ от частичной мобилизации
Фото: Агентство "Москва"
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров призвал перестать выплачивать зарплаты россиянам, сбежавшим от частичной мобилизации за границу. Он уточнил, что речь идет о тех, кто работает удаленно.
"Побежали молодые ребята, штурмуют Верхний Ларс, а вы знаете, что они сидят на удаленке, получают зарплату от наших структур банковских. Я считаю, что это неправильно", – передает РИА Новости его слова.
Джабаров объяснил, что деньги из России уходят на поддержание экономики в другой стране.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов выступил за то, чтобы зарплаты уехавших из страны россиян облагались НДФЛ. По его словам, если люди уезжают и работают удаленно, центр жизненных интересов у них все равно находится в России, и заработную плату они получают из источников РФ. Он призвал сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан.
В свою очередь юрист Елена Родионова отметила, что россияне, уехавшие из страны больше полугода назад, могут лишиться права на налоговые вычеты.
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