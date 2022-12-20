Глава Минцифры оценил предложение о запрете удаленной работы для уехавших из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вопрос о запрете удаленной работы для уехавших из России IT-специалистов ставить преждевременно. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По его словам, жесткие ограничения на удаленную работу подтолкнут сотрудников к устройству на работу в зарубежные компании.

Министр отметил, что из России уехали и не вернулись до 10% IT-специалистов. Он указал, что в общей сложности за рубежом находятся около 100 тысяч экспертов.

"При этом 80% из них продолжают работать на российские компании, находясь в дружественных странах", – приводит слова Шадаева "Интерфакс".

Ранее член Совфеда и соавтор инициативы Андрей Клишас заявил, что законопроект об ограничении удаленной работы для уехавших из России граждан могут внести в Госдуму в ближайшее время. Источники в одном из СМИ допустили, что проект может быть принят уже до конца этого года.



Удаленное трудоустройство могут ограничить для россиян, уехавших из РФ

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