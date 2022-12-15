Эксперт назвал минусы запрета работать на удаленке из-за рубежа

В Госдуме могут рассмотреть законопроект об ограничении работы на удаленке для россиян, которые покинули страну. По данным СМИ, его могут принять до конца 2022 года. Однако не все представители власти поддержали такое решение. Разбираемся, как изменится рынок труда, если инициатива будет принята, и кто пострадает от этого сильнее всего.

Удаленно – только дома?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Разработку законопроекта о запрете работать удаленно из-за границы подтвердил один из его соавторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Если документ будет принят, он затронет только тех, кто работает с секретными сведениями. Среди них госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и некоторых транспортных отраслей. Ранее Клишас не исключил введения ограничительных мер в отношении россиян, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации.

Одними из первых идею прокомментировали в Минцифры РФ. Там отметили, что в целом решение о формате занятости сотрудников IT-компаний должны принимать сами работодатели.





из сообщения Минцифры РФ Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.

В то же время в Минцифры призвали внимательно проанализировать риски удаленки для работников, которые администрируют критически важные приложения и системы обеспечения информационной безопасности. Также ведомство считает невозможным такой формат занятости для разработчиков, занятых в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС отметил, что к рассмотрению подобной инициативы следует подойти внимательно.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Это нужно делать очень осторожно, чтобы не наломать дров, и обязательно нужно все это рассматривать на трехсторонней комиссии с участием представителей работодателей, профсоюзов и правительства.

Нилов подчеркнул, что современная редакция Трудового кодекса разрешает удаленную занятость. На фоне пандемии коронавируса этот рынок начали регулировать, что можно считать достижением, добавил депутат.

Отследить нереально

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При удаленной работе компания не контролирует, откуда именно сотрудник выполняет свои обязанности, напомнил в беседе с Москвой 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Таким образом, понять, трудится он в пределах России или за границей, очень сложно.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Для меня самый большой вопрос: как это эффективно контролировать? Если возложить все на работодателя, то сделать это дистанционно практически невозможно. Поэтому до конца непонятно, кто именно будет устанавливать местонахождение сотрудника.

Принятие этого закона не означает, что работу потеряют все без исключения сотрудники на заграничной удаленке, отметил Ордов. По его мнению, инициатива в итоге не затронет большую часть рынка труда.

"У правоохранительных органов должна быть возможность снизить риски утраты секретных документов. На мой взгляд, законопроект коснется компаний, где есть первые отделы (так называют подразделения, которые контролируют секретное делопроизводство. – Прим. ред.). На них и ляжет обязанность по проверке этих сотрудников", – сказал эксперт.

Однако непонятно, как законодательно разделить трудящихся из-за рубежа, которые уехали после объявления частичной мобилизации, и тех, кто был вынужден это сделать по семейным обстоятельствам. "Кроме того, есть случаи, что сама компания переместила в другую страну штаб-квартиру. При этом головной офис все равно остается зарегистрированным в России. Обстоятельств может быть масса, и отличать одну ситуацию от другой по единому стандарту невозможно", – обратил внимание Ордов.

В целом же удаленная занятость становится все более популярной среди российских компаний. За счет этого они сокращают свои издержки и повышают эффективность производства. При этом удаленка законодательно до конца не отрегулирована, и предложенная инициатива должна стать частью этого процесса, заключил эксперт.